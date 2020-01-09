***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.760,09 % 0,02393749Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00055189Bağımsız Denetim Ücreti4.543,03 % 0,02892184Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.787,71 % 0,11960633Fon Yönetim Ücreti428.891,73 % 2,73041081Hisse Senedi Komisyonu55.070,66 % 0,35059087Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.947,26 % 0,01239665Vadeli Ters Repo Komisyonu1.889,28 % 0,01202754Borsa Para Piyasası Komisyonu1.109,4 % 0,00706266Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0067208Türev Araçlar Komisyonu6.289,28 % 0,04003882Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.679,78 % 0,09345442TOPLAM GİDERLER538.110,61 % 3,42572011DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.707.956,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809943BIST