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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 00:32
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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.760,09 % 0,02393749
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00055189
Bağımsız Denetim Ücreti
4.543,03 % 0,02892184
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.787,71 % 0,11960633
Fon Yönetim Ücreti
428.891,73 % 2,73041081
Hisse Senedi Komisyonu
55.070,66 % 0,35059087
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.947,26 % 0,01239665
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.889,28 % 0,01202754
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.109,4 % 0,00706266
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,0067208
Türev Araçlar Komisyonu
6.289,28 % 0,04003882
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.679,78 % 0,09345442
TOPLAM GİDERLER
538.110,61 % 3,42572011
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.707.956,05 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809943


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ISBTR 33.351,00 2.413.450 % 15,00  
DAGHL 3,31 35.532.746 % 14,93  
HUBVC 19,00 89.001.697 % 11,83  
BURVA 12,90 9.537.874 % 10,92  
VKING 2,87 16.136.197 % 10,81  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7194 7,7581 % -1,19  
Frank 6,0449 6,0813 % -1,33  
Riyal 1,5703 1,5782 % -1,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.557 -3,40  
Altın Gr. 295 295 -6,73  
Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 18,10 18,13 -0,01  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 -0,01  
B. Petrol 65,81 65,81 -0,07  
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