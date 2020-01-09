***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri35.919,18 % 0,03046113Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.953,93 % 0,00420116Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri119.977,44 % 0,10174643Fon Yönetim Ücreti1.713.741,71 % 1,45333233Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.391,56 % 0,00457229Gecelik Ters Repo Komisyonu32.009,7 % 0,02714571Vadeli Ters Repo Komisyonu26.976,39 % 0,02287723Borsa Para Piyasası Komisyonu11.566,46 % 0,00980889Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00089528Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.812,12 % 0,0151055TOPLAM GİDERLER1.969.404,19 % 1,67014596DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ117.918.088,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809944BIST