***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 00:32
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
53.060,7 % 0,02445821
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00003996
Bağımsız Denetim Ücreti
5.262,76 % 0,00242586
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
188.652,38 % 0,08695888
Fon Yönetim Ücreti
4.967.959,76 % 2,28996963
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
25.854,74 % 0,01191768
Gecelik Ters Repo Komisyonu
50.583,09 % 0,02331616
Vadeli Ters Repo Komisyonu
47.313,52 % 0,02180906
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.482,39 % 0,00206615
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00048662
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.769,63 % 0,01003466
TOPLAM GİDERLER
5.366.081,36 % 2,47348287
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
216.944.350,95 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809945
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9163
En Düşük
5,9053
18:056,5803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5803
En Düşük
6,5614
18:05295,19
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -6,70
|Açılış
|: 295,16
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
294,83
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|
|PAGYO
|6,02
|92.269.074
|% -16,74
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|DAGI
|2,78
|46.939.975
|% -7,33
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|IHGZT
|5,15
|143.322
|% -6,36
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|HALKB
|6,09
|592.480.896
|% 0,83
|
|GARAN
|11,10
|543.065.989
|% 4,42
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7194
|7,7581
|% -1,19
|
|Frank
|6,0449
|6,0813
|% -1,33
|
|Riyal
|1,5703
|1,5782
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-2,30
|
|Altın Gr.
|295
|295
|-6,73
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,81
|65,81
|-0,07
|