***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri53.060,7 % 0,02445821Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00003996Bağımsız Denetim Ücreti5.262,76 % 0,00242586Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri188.652,38 % 0,08695888Fon Yönetim Ücreti4.967.959,76 % 2,28996963Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu25.854,74 % 0,01191768Gecelik Ters Repo Komisyonu50.583,09 % 0,02331616Vadeli Ters Repo Komisyonu47.313,52 % 0,02180906Borsa Para Piyasası Komisyonu4.482,39 % 0,00206615Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00048662Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.769,63 % 0,01003466TOPLAM GİDERLER5.366.081,36 % 2,47348287DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ216.944.350,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809945BIST