***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.941,27 % 0,0276682Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00030204Bağımsız Denetim Ücreti4.594,62 % 0,01600813Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.420,72 % 0,0955366Fon Yönetim Ücreti508.383,72 % 1,77126101Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.645,56 % 0,0092174Gecelik Ters Repo Komisyonu5.532,33 % 0,0192752Vadeli Ters Repo Komisyonu4.998,71 % 0,01741602Borsa Para Piyasası Komisyonu1.261,08 % 0,00439373Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00367817Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.670,49 % 0,04762939TOPLAM GİDERLER577.590,89 % 2,01238588DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.701.795,9744 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809946BIST