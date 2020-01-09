***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri339.952,76 % 0,02308494Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00000589Bağımsız Denetim Ücreti15.226,07 % 0,00103395Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri818.438,43 % 0,05557715Fon Yönetim Ücreti16.263.799,78 % 1,10441492Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.199,72 % 0,00008147Gecelik Ters Repo Komisyonu1.000.564,87 % 0,06794469Vadeli Ters Repo Komisyonu1.024.621,26 % 0,06957827Borsa Para Piyasası Komisyonu26.206,85 % 0,00177961Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00007169Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.024,91 % 0,00190307TOPLAM GİDERLER19.519.177,04 % 1,32547563DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.472.616.816,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809947BIST