***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.361,4 % 0,02332213Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00031782Bağımsız Denetim Ücreti4.652,85 % 0,01705826Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.029,26 % 0,15042128Fon Yönetim Ücreti204.307,14 % 0,74902987Hisse Senedi Komisyonu481,11 % 0,00176384Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.784,6 % 0,01020889Vadeli Ters Repo Komisyonu2.606,74 % 0,00955682Borsa Para Piyasası Komisyonu928,6 % 0,00340443Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar40.096,88 % 0,14700299Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.004,92 % 0,04767858TOPLAM GİDERLER316.340,19 % 1,1597649DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.276.234,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809948BIST