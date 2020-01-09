***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.694,58 % 0,04459674Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00039879Bağımsız Denetim Ücreti4.564,85 % 0,0209991Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.662,42 % 0,12265173Fon Yönetim Ücreti429.881,64 % 1,97752973Hisse Senedi Komisyonu81.510,52 % 0,37496246Tahvil Bono Komisyonu1.770,87 % 0,00814631Gecelik Ters Repo Komisyonu10.671,31 % 0,04908987Vadeli Ters Repo Komisyonu9.690,3 % 0,04457705Borsa Para Piyasası Komisyonu3.733,26 % 0,01717364Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0048564Türev Araçlar Komisyonu10.902,11 % 0,05015159Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.734,25 % 0,09078096TOPLAM GİDERLER609.958,5 % 2,80591436DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.738.314,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809949BIST