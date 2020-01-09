***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.562,78 % 0,00870357Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti5.379,22 % 0,00841637Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri25.635,76 % 0,04010992Fon Yönetim Ücreti134.043,49 % 0,20972556Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar314,9 % 0,0004927Türev Araçlar Komisyonu% 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler8.812,31 % 0,01378781TOPLAM GİDERLER179.748,46 % 0,28123593DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.913.760,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809951BIST