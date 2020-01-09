***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.084,97 % 0,02499486Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri163,72 % 0,00022627Bağımsız Denetim Ücreti6.645,41 % 0,00918448Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri105.064,06 % 0,14520684Fon Yönetim Ücreti688.973,63 % 0,95221608Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00145906Türev Araçlar Komisyonu% 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler14.642,91 % 0,02023766TOPLAM GİDERLER834.630,4 % 1,15352526DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.354.757,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809953BIST