***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUQNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONİZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİQNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu'na bağlı QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fonu (Fon) izahnamesinin 2.3, 2.4, 2.5, 3.4 ve 6,4 No'lu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18/12/2019 tarih ve 12233903-305.04-E.15740 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiş, 3.5 maddesi ise izahnameden çıkarılmıştır.Değişiklik 02.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :1. Fon izahnamesinin 2.3 No'lu maddesinde yer alan yatırım stratejisi aşağıdaki gibi genişletilmiştir."2.3. Fon, piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Makroeknomik veriler ve gelişmeler, istatistiksel ve diğer analizler ışığında hem Türk Lirası hem de Yabancı Para birimi cinsinden varlıklara yatırım yaparak hem sermaye kazacı hem de mevduat endeksi üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir.Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilecektir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Değişen makroekonomik çerçeveyle beraber değiştireceği varlık alokasyonuyla, ilgili varlık dağılımına göre seçeceği enstrümanlar ile sermaye kazancı yaratmayı hedefler."2. Fon izahnamesinin "Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı 2.4 No'lu maddelerinde yapılan değişiklikler ile menkul kıymet dağılım oranları yeniden belirlenmiştir. Varlık ve işlem türü tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.VARLIK ve İŞLEM TÜRÜAsgari %Azami %Yurt içi Ortaklık Payları50Kamu İç Borçlanma Araçları100Özel Sektör İç Borçlanma Araçları75Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)40Yabancı Ortaklık Payları ve/veya Borçlanma Araçları30Ters Repo İşlemleri100Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasaları işlemleri20Yurtiçi ve/veya Yabancı Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ile Yatırım Ortaklığı Payları20Vadeli Mevduat ve/veya Katılma Hesabı10Altın ve Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları50Kira Sertifikaları100İpotek ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler100İpoteğe ve/veya varlığa dayalı menkul kıymetler100TCMB, Hazine ve İpotek Finansmanı Kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları100Gelir Ortaklığı Senetleri ve/veya Gelire Endeksli Senetler20Gayrimenkul Sertifikaları20Yapılandırılmış yatırım araçları103. Fon İzahnamesinin 2.5 No'lu maddesinde yer alan Fon karşılaştırma ölçütü Fon'un yeni yatırım stratejisine uygun şekilde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.ESKİ ŞEKİLYENİ ŞEKİLFonun karşılaştırma ölçütü % 25 BIST 100 Endeksi, %10 BIST-KYD Repo Brüt, %40 BIST-KYD DIBS 547 gün, %20 BIST-KYD ÖSBA Değişken, %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit' dir.Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.4. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan risklerin ölçümünde "Mutlak RMD" yöntemine geçilmiştir.5. Alım Satım esasları maddesinde yapılan değişiklik ile Fon'un satım esaslarındaki valör günleri aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir."6.4.Satım Bedellerinin Ödenme EsaslarıKatılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804189BIST