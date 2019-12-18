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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

18.12.2019 17:12
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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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                                   TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
            QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu'na bağlı QNB Finans Portföy  Birinci Değişken Fonu (Fon) izahnamesinin 2.3, 2.4, 2.5, 3.4 ve 6,4  No'lu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18/12/2019 tarih ve 12233903-305.04-E.15740 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiş, 3.5 maddesi ise izahnameden çıkarılmıştır.
Değişiklik 02.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.   
       
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :
 
1.      Fon izahnamesinin 2.3 No'lu maddesinde yer alan yatırım stratejisi aşağıdaki gibi genişletilmiştir.
"2.3. Fon, piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Makroeknomik veriler ve gelişmeler, istatistiksel ve diğer analizler ışığında hem Türk Lirası hem de Yabancı Para birimi cinsinden varlıklara yatırım yaparak hem sermaye kazacı hem de mevduat endeksi üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir.
Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilecektir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.
Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Değişen makroekonomik çerçeveyle beraber değiştireceği varlık alokasyonuyla, ilgili varlık dağılımına göre seçeceği enstrümanlar ile sermaye kazancı yaratmayı hedefler."
2.      Fon izahnamesinin "Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı 2.4 No'lu maddelerinde yapılan değişiklikler ile menkul kıymet  dağılım oranları yeniden belirlenmiştir. Varlık ve işlem türü tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ
    Asgari %
    Azami   %

    Yurt içi Ortaklık Payları
    0
    50

    Kamu İç  Borçlanma Araçları
    0
    100

    Özel Sektör İç  Borçlanma Araçları
    0
    75

    Kamu ve/veya  Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
    0
    40

    Yabancı  Ortaklık Payları ve/veya Borçlanma Araçları
    0
    30

    Ters Repo  İşlemleri
    0
    100

    Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize  para piyasaları işlemleri
    0
    20

    Yurtiçi ve/veya Yabancı Yatırım Fonu ve Borsa  Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu  Katılma Payları ile Yatırım Ortaklığı Payları
    0
    20

    Vadeli Mevduat ve/veya Katılma Hesabı
    0
    10

    Altın ve  Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
    0
    50

    Kira  Sertifikaları
    0
    100

    İpotek ve/veya  varlık teminatlı menkul kıymetler
    0
    100

    İpoteğe  ve/veya varlığa dayalı menkul kıymetler
    0
    100

    TCMB, Hazine  ve İpotek Finansmanı Kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye  piyasası araçları
    0
    100

    Gelir Ortaklığı Senetleri ve/veya Gelire  Endeksli Senetler
    0
    20

    Gayrimenkul Sertifikaları
    0
    20

    Yapılandırılmış yatırım araçları
    0
  10

3.      Fon İzahnamesinin 2.5 No'lu maddesinde yer alan Fon karşılaştırma ölçütü Fon'un yeni yatırım stratejisine uygun şekilde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
    ESKİ ŞEKİL
    YENİ ŞEKİL

    Fonun karşılaştırma ölçütü  % 25  BIST 100 Endeksi, %10 BIST-KYD Repo Brüt, %40 BIST-KYD DIBS 547 gün, %20  BIST-KYD ÖSBA Değişken, %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit' dir.
  Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL  Endeksi olarak belirlenmiştir.

4.      Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan risklerin ölçümünde "Mutlak RMD" yöntemine geçilmiştir.
5.      Alım Satım esasları maddesinde yapılan değişiklik ile Fon'un satım esaslarındaki valör günleri aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir.
"6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları
Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir."




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804189


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IEYHO 0,62 326.224.943 % 12,73  
MAALT 60,00 15.700.837 % 12,46  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7144 7,7530 % 0,15  
Frank 6,0094 6,0456 % 0,52  
Riyal 1,5737 1,5816 % 0,56  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 -0,77  
Altın Gr. 280 280 1,01  
Cumhuriyet 1.856 1.884 7,00  
Tam 1.849 1.895 7,70  
Yarım 893 917 3,72  
Çeyrek 448 458 1,86  
Gümüş.Ons 16,94 16,98 -0,05  
Gümüş Gr. 3,22 3,23 0,01  
B. Petrol 65,67 65,67 -0,43  
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