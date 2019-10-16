***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.10.2019 10:10
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793424
BIST
13:3193.739
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -1.518,44
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
13:315,9005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0163
|Açılış
|: 5,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8834
13:316,5120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0183
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4930
13:31281,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,24
|Açılış
|: 281,39
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,65