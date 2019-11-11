***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.11.2019 09:17
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797875
BIST
16:20103.647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 493,70
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
16:205,7719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0083
|Açılış
|: 5,7730
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:206,3739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:20271,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,96
|Açılış
|: 271,30
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,70
|94.458.078
|% 16,62
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.020.990
|% 14,95
|
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|
|KLNMA
|46,38
|4.367.656
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,74
|3.056.140
|% -7,88
|
|MNDRS
|0,85
|32.301.532
|% -7,61
|
|FONET
|3,15
|14.049.652
|% -6,80
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,01
|1.141.615.215
|% 1,64
|
|PETKM
|3,70
|345.324.090
|% -0,80
|
|ASELS
|18,82
|309.412.171
|% -0,48
|
|GARAN
|9,86
|267.675.406
|% 0,72
|
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|
|PETKM
|3,70
|345.324.090
|% -0,80
|
|THYAO
|13,01
|1.141.615.215
|% 1,64
|
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|
|KRDMD
|2,30
|137.338.933
|% -0,43
|
|HALKB
|5,82
|245.675.868
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4072
|7,4443
|% 0,83
|
|Frank
|5,7834
|5,8183
|% 0,52
|
|Riyal
|1,5339
|1,5416
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,18
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|5,11
|
|Yarım
|868
|890
|2,48
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,03
|62,03
|-0,48
|