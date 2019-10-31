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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.10.2019 09:12
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QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 31/10/2019 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır.  Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.  Tarih                  Hisse        Oran           Temettü Tutarı          Nominal   04/11/2019        TCELL      45.90909           45.450,00               99.000 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795753


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEPET 1,83 39.411.389 % 19,61  
AVTUR 1,63 18.447.434 % 18,12  
BOYP 16,10 3.069.110 % 13,38  
DENIZ 26,04 25.263.233 % 12,05  
RALYH 8,00 1.600 % 11,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3765 7,4135 % 0,63  
Frank 5,7694 5,8041 % 0,56  
Riyal 1,5197 1,5273 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.504 1.504 8,26  
Altın Gr. 276 276 2,03  
Cumhuriyet 1.825 1.855 0,00  
Tam 1.821 1.867 5,16  
Yarım 880 903 2,49  
Çeyrek 441 451 1,25  
Gümüş.Ons 18,00 18,04 0,16  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 0,04  
B. Petrol 60,55 60,55 0,31  
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