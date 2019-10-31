***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2019 09:12
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 31/10/2019 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Oran Temettü Tutarı Nominal 04/11/2019 TCELL 45.90909 45.450,00 99.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795753
BIST
12:1799.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 364,63
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:175,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0152
|Açılış
|: 5,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:176,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:17276,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,25
|Açılış
|: 276,40
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,46
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.411.389
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,63
|18.447.434
|% 18,12
|
|BOYP
|16,10
|3.069.110
|% 13,38
|
|DENIZ
|26,04
|25.263.233
|% 12,05
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,75
|10.847.181
|% -9,99
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|ADEL
|11,46
|1.160.967
|% -4,66
|
|THYAO
|11,70
|225.592.110
|% 0,60
|
|AKBNK
|7,00
|132.388.673
|% 1,01
|
|EREGL
|6,66
|115.860.152
|% 1,22
|
|GARAN
|9,31
|105.226.299
|% 0,87
|
|FENER
|15,43
|84.150.331
|% 1,11
|
|AVGYO
|1,28
|39.918.105
|% 10,34
|
|ISFIN
|2,63
|78.186.869
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,20
|29.391.311
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,73
|17.650.661
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,56
|12.717.802
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3765
|7,4135
|% 0,63
|
|Frank
|5,7694
|5,8041
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5197
|1,5273
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|8,26
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,03
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.855
|0,00
|
|Tam
|1.821
|1.867
|5,16
|
|Yarım
|880
|903
|2,49
|
|Çeyrek
|441
|451
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,55
|60,55
|0,31
|
Seans Raporu
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