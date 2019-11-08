***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUQNB FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU,İÇTÜZÜK – İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİQNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, içtüzüğünün 7.5 no'lu maddeleri ile izahnamesinin 2.5 no'lu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 05.11.2019 tarih ve 12233903-310.04-E.13954 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.Değişiklikler 11.11.2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:Fonun takip ettiği endekse KARDEMİR şirketinin iki grup payının dahil edilmesinden ötürü. Endeks in içindeki hisse sayısı 21 e çıkmıştır. Bu sebeple İçtüzük ve izahnamede "endeks 20 pay senedinden oluşur" ifadesi "Endeks 20 adet şirketin pay senedinden oluşur" şeklinde değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797702BIST