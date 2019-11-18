***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2019 09:00
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 18/11/2019 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Oran Temettü Tutarı Nominal 20/11/2019 BIMAS 60.00000 20.340,00 33.900
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799272
BIST
14:06106.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.357,08
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:065,7335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0093
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:066,3450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:06269,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,56
|Açılış
|: 269,31
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,27
|88.036.378
|% 19,81
|
|YUNSA
|7,04
|46.108.151
|% 19,73
|
|BTCIM
|3,30
|19.572.593
|% 17,02
|
|HUBVC
|9,42
|18.393.256
|% 13,49
|
|CMBTN
|34,48
|15.280.298
|% 13,42
|
|KLGYO
|2,94
|87.507.546
|% -8,41
|
|CRDFA
|1,94
|9.469.094
|% -8,06
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|METRO
|1,75
|55.625.597
|% -5,41
|
|THYAO
|14,08
|1.163.986.116
|% 2,85
|
|GARAN
|10,11
|363.823.240
|% 1,61
|
|ASELS
|19,32
|278.702.993
|% 1,05
|
|PETKM
|3,72
|269.822.198
|% 1,92
|
|TUPRS
|122,20
|204.983.728
|% -0,89
|
|THYAO
|14,08
|1.163.986.116
|% 2,85
|
|HURGZ
|1,27
|88.036.378
|% 19,81
|
|PETKM
|3,72
|269.822.198
|% 1,92
|
|KRDMD
|2,38
|164.018.958
|% 1,71
|
|TIRE
|2,30
|132.678.433
|% 10,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4240
|7,4612
|% 0,48
|
|Frank
|5,7765
|5,8113
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5272
|1,5348
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-8,02
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|1.789
|1.816
|-12,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-13,16
|
|Yarım
|860
|883
|-6,37
|
|Çeyrek
|432
|441
|-3,18
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,82
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,36
|63,36
|0,06
|
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