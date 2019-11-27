***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2019 08:42
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 27/11/2019 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Oran Temettü Tutarı Nominal 29/11/2019 KRDMA 13.15789 2.763,16 2.100 29/11/2019 KRDMD 13.15789 9.355,26 71.100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800552
BIST
10:33106.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 68,32
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.772
10:335,7645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0027
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7740
En Düşük
5,7547
10:336,3472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0076
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3586
En Düşük
6,3404
10:33270,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,23
|Açılış
|: 270,64
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
270,09
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|12,26
|196.283
|% 9,86
|
|HUBVC
|12,79
|6.277.664
|% 7,93
|
|DIRIT
|1,24
|1.946.419
|% 6,90
|
|MERIT
|17,50
|123
|% 6,06
|
|BOSSA
|7,92
|7.358.051
|% 6,02
|
|OLMIP
|7,11
|465.673
|% -6,45
|
|MTRYO
|2,55
|201.807
|% -4,49
|
|IHEVA
|2,20
|38.136
|% -3,93
|
|RYGYO
|2,14
|426.364
|% -3,60
|
|ADEL
|16,37
|2.201.806
|% -3,02
|
|THYAO
|13,69
|235.357.528
|% -0,36
|
|SISE
|4,90
|101.265.484
|% 1,03
|
|KRDMD
|2,35
|96.276.943
|% 0,93
|
|ECILC
|3,38
|65.544.583
|% 4,32
|
|MGROS
|22,36
|63.812.634
|% -2,19
|
|KRDMD
|2,35
|96.276.943
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,49
|58.286.582
|% 0,68
|
|KARSN
|1,40
|34.472.376
|% 1,45
|
|SISE
|4,90
|101.265.484
|% 1,03
|
|ECILC
|3,38
|65.544.583
|% 4,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3791
|7,4161
|% -0,13
|
|Frank
|5,7510
|5,7856
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5328
|1,5405
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,13
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|-0,08
|
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