***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2019 17:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 18/12/2019 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Oran Temettü Tutarı Nominal 20/12/2019 ASELS 5.087710 1.373,68 27.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804191
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,01
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
18:055,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0335
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9213
En Düşük
5,8830
18:056,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
18:05280,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,41
|Açılış
|: 280,79
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|
|SANFM
|4,63
|11.174.007
|% 14,89
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|IEYHO
|0,62
|325.954.694
|% 12,73
|
|MAALT
|60,00
|15.681.337
|% 12,46
|
|MARTI
|0,88
|25.781.871
|% -11,11
|
|MRGYO
|0,94
|16.919.041
|% -10,48
|
|NIBAS
|5,49
|109.804
|% -10,44
|
|KSTUR
|27,00
|10.638
|% -10,00
|
|VAKFN
|2,39
|41.340.441
|% -7,00
|
|THYAO
|13,74
|1.065.221.602
|% -1,22
|
|KRDMD
|2,49
|368.355.359
|% -0,40
|
|GARAN
|10,76
|334.916.517
|% -1,10
|
|TUPRS
|122,80
|327.724.081
|% -1,13
|
|IEYHO
|0,62
|325.954.694
|% 12,73
|
|IEYHO
|0,62
|325.954.694
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,49
|368.355.359
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,46
|217.467.907
|% -3,31
|
|ODAS
|2,26
|278.219.266
|% 7,11
|
|CEMAS
|1,60
|173.890.531
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7162
|7,7549
|% 0,17
|
|Frank
|6,0081
|6,0443
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5731
|1,5810
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-0,87
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,01
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,69
|65,69
|-0,41
|