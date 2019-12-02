FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|SANKO
|8,28
|42.326.341
|% 18,79
|SMART
|7,10
|160.444.015
|% 16,78
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|KLNMA
|53,20
|5.026.432
|% 14,51
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4114
|7,4486
|% -0,03
|Frank
|5,7678
|5,8025
|% 0,73
|Riyal
|1,5265
|1,5342
|% -0,13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|-3,33
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,93
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,94
|-0,12
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,03
|B. Petrol
|60,95
|60,95
|0,46
Seans Raporu
- 17:59YATAS Yüzde 5.91 oranında artışla 6.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 194, 661 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 108, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 8, 832.00 milyon TL de
- 17:57UNYEC Yüzde 6.54 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 646, 725 adet işlem
- 17:56ALGYO Yüzde 4.17 oranında artışla 82.40 lira fiyatla işlem gören hissede 874, 311 adet işlem
- 17:55GSDHO Yüzde 5.31 oranında artışla 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 700, 206 adet işlem