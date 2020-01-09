***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2020 12:52
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/01/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARALIK 2019 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810264
BIST
15:48116.766
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 3.890,38
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:485,8780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0368
|Açılış
|: 5,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:486,5365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0385
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:48293,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -4,00
|Açılış
|: 292,88
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,12
|78.386.153
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,83
|79.908.402
|% 18,67
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|CELHA
|7,37
|18.675.267
|% 16,25
|
|SRVGY
|11,36
|4.605.236
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,89
|6.062.713
|% -5,00
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,10
|1.765.778.904
|% 4,44
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|GARAN
|11,84
|525.805.828
|% 6,67
|
|PETKM
|3,83
|515.965.716
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,44
|508.357.785
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|508.357.785
|% 3,60
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,87
|403.263.677
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,65
|298.148.369
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,71
|423.290.207
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6329
|7,6712
|% -1,22
|
|Frank
|6,0095
|6,0457
|% -0,77
|
|Riyal
|1,5609
|1,5688
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,01
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,15
|
|Yarım
|935
|959
|-29,58
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,79
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,55
|65,55
|0,11
|
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