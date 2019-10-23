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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

23.10.2019 15:04
GÜNCEL HABERLER

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/10/2019
Karar Sayısı
518
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

23.10.2019
T.C. BAŞBAKANLIK
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI, 
                                                                        ANKARA
Şirketimizin 30 Eylül 2019 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış finansal tabloları ve ilgili dipnotları ekte bulunmaktadır. 
Yukarıda belirtilen Finansal tablolar ve ilgili Dipnotlara ilişkin raporun ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği,  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarda önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, "SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı
hususlarını bilgilerinize sunarız. 
Saygılarımızla,     
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adnan Menderes YAYLA                Egemen ERDEN
Yönetim Kurulu Üyesi                    Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794361


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Altın Gr. 277 277 -0,84  
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Tam 1.828 1.874 -11,82  
Yarım 884 907 -5,71  
Çeyrek 443 453 -2,86  
Gümüş.Ons 17,54 17,59 0,04  
Gümüş Gr. 3,26 3,26 -0,01  
B. Petrol 59,02 59,02 -0,68  
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