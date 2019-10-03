***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
03.10.2019 08:54
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye yönelik Moody's derecelendirme notu "Aa1.tr" iken "Aa2.tr" seviyesine çekilmiş, görünüm ise "negatif" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789737
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0021
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,76
|Açılış
|: 275,77
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91