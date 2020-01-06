***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









ltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'ye yönelik Fitch derecelendirme notu "AA(tur)" iken "A+ (tur)" seviyesine çekilmiş, görünüm ise "Durağan" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807763BIST