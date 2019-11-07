***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 6.000.000 15.000 13.693.275 91.452 26.672 -8.482.327 867.799 12.211.871 12.211.871Transferler867.799 -867.799 0 0Dönem Karı (Zararı)-4.424.543 -4.424.543 -4.424.543Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)145.530 145.530 145.530Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 15.000 13.693.275 236.982 26.672 -7.614.528 -4.424.543 7.932.858 7.932.858Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737Transferler3.710.752 -3.710.752 0 0Dönem Karı (Zararı)7.835.070 7.835.070 7.835.070Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -3.903.776 7.835.070 28.360.807 28.360.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.688.007 -530.302Dönem Karı (Zararı)7.835.070 -4.424.543Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.835.070 -4.424.543Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.343.742 1.553.239Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 1.839.917 1.141.286Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler225.000 -974.200Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 225.000 -974.200Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler750.812 610.849Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13-14 746.446 592.618Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 4.366 18.231Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.221.338 855.134Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 556.432 205.575Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 664.906 649.559Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -284.611 -79.830Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler591.286 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22-23 591.286 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.114.449 2.734.373Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.595.458 -975.405İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 2.595.458 -975.405Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-700.392 646.163İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-700.392 646.163Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12.160.530 6.510.638Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-339.679 -839.495Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.454.344 -5.518.451İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -16.454.344 -5.518.451Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -945.775 -523.496Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.932 -190.235İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.932 -190.235Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 580.685 3.624.654Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.064.363 -136.931Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -376.356 -388.627Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -4.744YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.911.091 -901.519Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.901Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-23 9.901Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.920.992 -901.519Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -5.600.643 -898.489Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -320.349 -3.030FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.410.717 5.029.169Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.097.743 5.229.967Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 1.097.743 5.229.967Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.956.805Ödenen Faiz-551.655 -200.798YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.366.199 3.597.348NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.366.199 3.597.348DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.036.146 143.233DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.402.345 3.740.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.402.345 3.036.146Ticari Alacaklar3.608.387 6.142.581İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.608.387 6.142.581Diğer Alacaklar3.746.800 1.846.518İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.746.800 1.846.518Stoklar7 13.760.592 26.146.122Peşin Ödenmiş Giderler16 1.080.738 814.274Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 11.376 11.376Diğer Dönen Varlıklar15 600.568 1.805.396ARA TOPLAM27.210.806 39.802.413TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.210.806 39.802.413DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar71.049 66.111İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 71.049 66.111Maddi Duran Varlıklar8 34.012.390 30.542.424Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.956.805 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.691 12.769Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 22.691 12.769Peşin Ödenmiş Giderler16 80.600 7.385TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.143.535 30.628.689TOPLAM VARLIKLAR63.354.341 70.431.102KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 2.048.320 1.482.218Ticari Borçlar4.193.132 19.110.310İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 4.193.132 19.110.310Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 995.780 1.941.555Diğer Borçlar50.136 61.068İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 50.136 61.068Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 8.040.849 7.460.164Kısa Vadeli Karşılıklar256.611 204.008Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 205.837 157.600Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 50.774 46.408ARA TOPLAM15.584.828 30.259.323TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.584.828 30.259.323UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 11.653.050 11.116.632Ticari Borçlar3.714.299 4.525.295İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.714.299 4.525.295Uzun Vadeli Karşılıklar1.896.259 1.574.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.896.259 1.574.406Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 2.145.098 2.429.709TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.408.706 19.646.042TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.993.534 49.905.365ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.360.807 20.525.737Ödenmiş Sermaye18 6.000.000 6.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.000 15.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.387.841 18.387.841Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.387.841 18.387.841Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18.227.091 18.227.091Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)160.750 160.750Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 26.672 26.672Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -3.903.776 -7.614.528Net Dönem Karı veya Zararı7.835.070 3.710.752TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.360.807 20.525.737TOPLAM KAYNAKLAR63.354.341 70.431.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 60.388.129 40.198.663 13.263.883 13.621.826Satışların Maliyeti19 -44.552.236 -31.121.535 -10.809.999 -9.552.941TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.835.893 9.077.128 2.453.884 4.068.885BRÜT KAR (ZARAR)15.835.893 9.077.128 2.453.884 4.068.885Genel Yönetim Giderleri20 -3.745.167 -3.117.798 -1.155.129 -1.056.237Pazarlama Giderleri20 -691.638 -592.588 -109.498 -177.005Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 2.404.536 3.228.531 618.870 843.427Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -3.624.280 -2.116.650 -1.030.599 -815.623ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.179.344 6.478.623 777.528 2.863.447Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 9.901FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.189.245 6.478.623 777.528 2.863.447Finansman Gelirleri24 19.115 18.452Finansman Giderleri24 -2.638.786 -11.002.111 1.268.178 -7.034.111SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.550.459 -4.504.373 2.045.706 -4.152.212Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri284.611 79.830 93.830 5.753Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 284.611 79.830 93.830 5.753SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.835.070 -4.424.543 2.139.536 -4.146.459DÖNEM KARI (ZARARI)7.835.070 -4.424.543 2.139.536 -4.146.459Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.835.070 -4.424.543 2.139.536 -4.146.459Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 145.530 0 17.025Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 0 186.577 0 21.827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -41.047 0 -4.802Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 -41.047 0 -4.802Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 145.530 0 17.025TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.835.070 -4.279.013 2.139.536 -4.129.434Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.835.070 -4.279.013 2.139.536 -4.129.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797317BIST