***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
29.11.2019 13:25
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/11/2019
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
Başvuru Tarihi
29/11/2019
Başvuru Sonucu
--
Açıklamalar
Şirket paylarımız yakın izleme pazarında işlem görmektedir. Ana pazara geçiş için Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuru yapılmıştır..
Kamuoyuna bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800964
BIST
16:33106.724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -401,79
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.634
16:335,7543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0062
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
16:336,3258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0212
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3201
16:33269,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,94
|Açılış
|: 269,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|4,09
|158.009.048
|% 17,87
|
|BJKAS
|2,90
|250.579.348
|% 15,08
|
|QNBFL
|62,30
|5.052.866
|% 12,25
|
|BSOKE
|1,31
|103.757.800
|% 11,02
|
|IHEVA
|2,30
|2.147.443
|% 10,05
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|UTPYA
|4,56
|20.216.392
|% -4,00
|
|NETAS
|12,64
|50.332.461
|% -3,73
|
|AYCES
|8,28
|638.598
|% -3,72
|
|TURGG
|38,32
|1.662.187
|% -3,72
|
|THYAO
|13,65
|1.016.897.198
|% -1,23
|
|GARAN
|10,06
|316.138.421
|% -0,30
|
|EREGL
|7,98
|272.216.338
|% 1,40
|
|BJKAS
|2,90
|250.579.348
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.504.513
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,92
|192.856.208
|% 4,92
|
|BJKAS
|2,90
|250.579.348
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.504.513
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,31
|103.757.800
|% 11,02
|
|THYAO
|13,65
|1.016.897.198
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3957
|7,4328
|% -0,25
|
|Frank
|5,7257
|5,7602
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5304
|1,5380
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.454
|-4,09
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|-2,77
|
|Yarım
|860
|882
|-1,34
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|-0,36
|