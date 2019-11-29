***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi29/11/2019Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAna PazarBaşvuru Tarihi29/11/2019Başvuru Sonucu--AçıklamalarŞirket paylarımız yakın izleme pazarında işlem görmektedir. Ana pazara geçiş için Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuru yapılmıştır..Kamuoyuna bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800964BIST