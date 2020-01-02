***FRIGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.01.2020 10:21
***FRIGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FRIGO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Satyaş Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806368
BIST
14:13115.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 750,52
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:135,9593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0125
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9593
En Düşük
5,9430
14:136,6756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,6640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:13291,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,27
|Açılış
|: 291,44
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,60
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,89
|128.312.525
|% 16,43
|
|DURDO
|15,70
|8.114.133
|% 11,82
|
|CRFSA
|5,20
|81.795.539
|% 10,40
|
|SAMAT
|1,97
|17.574.880
|% 10,06
|
|YBTAS
|3.239,50
|102.599
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,25
|7.006.495
|% -8,22
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,62
|749.175.312
|% 1,11
|
|PETKM
|3,85
|467.248.224
|% 1,05
|
|KOZAA
|10,50
|401.727.661
|% 4,69
|
|IPEKE
|8,49
|397.868.143
|% 9,97
|
|HALKB
|6,07
|378.801.416
|% 2,71
|
|KRDMD
|2,73
|376.006.292
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,78
|237.753.966
|% 1,14
|
|PETKM
|3,85
|467.248.224
|% 1,05
|
|ODAS
|2,18
|240.113.067
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,49
|140.015.944
|% 2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8448
|7,8841
|% -0,14
|
|Frank
|6,1188
|6,1556
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|4,38
|
|Altın Gr.
|291
|292
|1,38
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|
|Tam
|1.922
|1.970
|3,20
|
|Yarım
|929
|953
|1,54
|
|Çeyrek
|466
|477
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,94
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|66,23
|66,23
|0,23
|