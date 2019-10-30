***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 27.706.725 23.244.383 9.297.503 7.772.025Satışların Maliyeti18 -24.842.102 -20.743.703 -8.347.741 -6.949.940TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.864.623 2.500.680 949.762 822.085BRÜT KAR (ZARAR)2.864.623 2.500.680 949.762 822.085Genel Yönetim Giderleri19 -296.656 -241.237 -110.057 -83.520Pazarlama Giderleri19 -450.012 -374.093 -146.904 -121.602Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -305.295 -281.265 -87.056 -97.683Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 411.952 687.449 72.707 364.631Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -649.266 -423.234 -317.829 -154.158ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.575.346 1.868.300 360.623 729.753Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 422 410 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -1.162 -3.616 -51 -1.446Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 -933 -21 -783 -21FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.573.673 1.865.073 359.789 728.286Finansman Gelirleri22 967.701 1.072.929 686.392 861.290Finansman Giderleri23 -1.249.650 -1.508.168 -632.592 -1.100.155SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.291.724 1.429.834 413.589 489.421Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri50.983 -157.476 40.830 -135.582Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -17.804 -7.836 -6.693 2.852Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 68.787 -149.640 47.523 -138.434SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.342.707 1.272.358 454.419 353.839DÖNEM KARI (ZARARI)1.342.707 1.272.358 454.419 353.839Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.342.707 1.272.358 454.419 353.839Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 25 3,83000000 3,63000000 1,29000000 1,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.164.719 1.311.486Dönem Karı (Zararı)1.342.707 1.272.358Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.318.755 1.759.171Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,33 561.709 417.724Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.830 15.020Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.830 15.020Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler251.728 159.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler105.869 33.917Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 7.531 8.582Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 127.394 82.523Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10.934 34.536Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler29 -422 -410Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler236.380 54.941Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -80.909 -59.534Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 58.904 40.100Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 421.067 210.088Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -162.682 -135.713Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler32 933 21Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -50.983 157.476Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29 1.162 3.616Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler322.078 951.225İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.067.971 -1.500.512Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-251.091 -237.399Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-854.296 -1.205.611Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-51.094 -111.491Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.379 219.251İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.131 -165.262Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26.147 -142.470Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24.984 -22.792Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.593.491 1.531.017Ödenen Faiz-443.705 -220.330Alınan Faiz169.658 126.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -13.651 -12.901Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-128.991 -97.844Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.083 -14.829YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-787.114 -785.655İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -1.027Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.814 35.927Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.814 35.927Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-817.314 -721.014Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-725.946 -548.296Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-91.368 -172.718Verilen Nakit Avans ve Borçlar27.964 -99.951Alınan Temettüler29 422 410FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.438 -950.940Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.063.465 2.115.930Kredilerden Nakit Girişleri4.063.465 2.115.930Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.225.443 -2.278.222Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.225.443 -2.278.222Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.532 0Ödenen Temettüler17 -852.711 -800.075Ödenen Faiz-38.375 -49.455Alınan Faiz82.158 60.882YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)372.167 -425.109NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)372.167 -425.109DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.391.021 1.802.917DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.763.188 1.377.808Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.763.690 1.392.772Ticari Alacaklar3.415.161 3.141.189İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 2.325.815 2.082.263İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.089.346 1.058.926Diğer Alacaklar5.305 2.788İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.305 2.788Stoklar9 2.714.317 1.864.645Peşin Ödenmiş Giderler12 120.226 74.375Diğer Dönen Varlıklar16 889.594 919.692ARA TOPLAM8.908.293 7.395.461TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.908.293 7.395.461DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 18.982 12.408Ticari Alacaklar2.711 2.954İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.711 2.954Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar32 0 933Maddi Duran Varlıklar10 4.228.886 3.922.747Kullanım Hakkı Varlıkları33 108.012 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 810.953 823.342Peşin Ödenmiş Giderler12 337.464 382.420Ertelenmiş Vergi Varlığı24 652.643 644.175TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.159.651 5.788.979TOPLAM VARLIKLAR15.067.944 13.184.440KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.557.636 2.030.806İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.557.636 2.030.806Banka Kredileri6 2.557.636 2.030.806Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları961.089 773.457İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları961.089 773.457Banka Kredileri6 927.908 773.457Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 33.181 0Ticari Borçlar4.067.042 4.022.687İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 1.121.597 703.567İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.945.445 3.319.120Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 174.310 149.611Diğer Borçlar84.966 65.982İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 7.479 31.321İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 77.487 34.661Türev Araçlar28 33 93Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 19.381 13.219Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 14.251 8.530Kısa Vadeli Karşılıklar148.830 155.227Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 148.830 155.227ARA TOPLAM8.027.538 7.219.612TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.027.538 7.219.612UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar