***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.11.2019Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yürürlükteki mevcut stopaj oranları kullanılmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 Peşin 1,2300000 123 15 1,0455000 104,55B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 Peşin 1,2300000 123 0 1,2300000 123C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029 Peşin 1,2300000 123 15 1,0455000 104,55Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 19.11.2019 21.11.2019 20.11.2019(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz 14 Ekim 2019 tarihli toplantısında,- Ortaklara 431.619.300,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar doğrultusunda dağıtıma konu 431.619.300,00 TL'nin 238.008.067,72 TL'sinin olağanüstü yedeklerden , 176.830.852,28 TL'sinin yasal yedeklerden , 16.780.380,00 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanması, ayrılacak 43.161.930,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 23.800.806,77 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 17.683.085,23 TL'sinin yasal yedeklerden, 1.678.038,00 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanması, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 431.619.300,00 TL'nin 254.788.447,72 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 176.830.852,28 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanması , ayrılacak 43.161.930,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 25.478.844,77 TL'sinin olağanüstü yedeklerden,17.683.085,23 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanması- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 431.619.300,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 123,00 Kr (%123,00), net 104,55 Kr (%104,55) olarak ödenmesi,- Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 19 Kasım 2019 tarihinde yapılmasına,toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793164BIST