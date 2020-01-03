***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.01.2020 11:37
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAYDAR YENİGÜN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Kocaeli Fabrika Müdürü) -
DAVE JOHNSTON Genel Müdür Başyardımcısı Üst Düzey Yönetici - -
İSMAİL OĞUZ TOPRAKOĞLU Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler-CFO) Üst Düzey Yönetici - -
ÖZGÜR YÜCETÜRK Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama Satış ve Satış Sonrası) Üst Düzey Yönetici Direktör (Satış) -
GÜVEN ÖZYURT Genel Müdür Yardımcısı (Operasyonlar) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma) -
CEMİL CEM TEMEL Genel Müdür Yardımcısı (Yeni Projeler) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler), Direktör (Kocaeli Fabrikası) -
SERHAN TURFAN Genel Müdür Yardımcısı (Ford Trucks) Üst Düzey Yönetici Direktör (Ford Trucks Türkiye) -
ÖZGÜR GÖKŞEN TÖRE SANCAK Genel Müdür Yardımcısı (Malzeme Planlama ve Lojistik) Üst Düzey Yönetici - -
HASAN KAZİM BURAK GÖKÇELİK Genel Müdür Yardımcısı (Ürün Geliştirme) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı ( Mühendislik) -
MURAT SENİR Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma) Üst Düzey Yönetici Direktör (Satınalma) -
ALİ RIZA AKSOY Direktör (İnsan Kaynakları) Üst Düzey Yönetici - -
SAİBE GÜL ERTUĞ Direktör (İnovasyon&Yeni Girişimler) Üst Düzey Yönetici - -
OYA BAŞAK AKYOL Direktör (Toplam Kalite) Üst Düzey Yönetici - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807276
BIST