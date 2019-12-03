***GARAN* *AKSFA* *ISMEN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***GARAN******AKSFA******ISMEN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKSFA, GARAN, ISMEN, VAKBNMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA1918 FİNANSMAN BONOSU 03/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015J2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/12/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015J2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 03/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDA1937 FİNANSMAN BONOSU 03/12/2019 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB32019 FİNANSMAN BONOSU 03/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801554BIST