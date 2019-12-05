***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.12.2019 15:01
***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GARAN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
07/12/2018
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
T. Garanti Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGRAN12013
Nominal Değer (TL)
52.218.296
Vade Başlangıç Tarihi
05/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/12/2019
Vadesi (Gün)
55
İtfa Tarihi
29/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802005
BIST
17:59108.849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.147,32
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:595,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0052
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:596,3926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:59273,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,47
|Açılış
|: 273,15
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|47,22
|20.398.828
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.841.859
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.569.855
|% 19,94
|
|KFEIN
|13,67
|245.329.648
|% 19,91
|
|DERAS
|4,77
|40.559.577
|% 19,85
|
|RALYH
|7,00
|18.395
|% -11,39
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|EKIZ
|0,64
|113.774
|% -8,57
|
|AYCES
|7,49
|2.157.623
|% -8,10
|
|MEMSA
|0,26
|433.938
|% -7,14
|
|ASELS
|19,71
|1.026.137.013
|% 4,07
|
|THYAO
|13,79
|978.680.881
|% 0,22
|
|GARAN
|10,34
|359.072.780
|% 1,37
|
|AKBNK
|7,77
|339.085.087
|% 0,78
|
|PETKM
|3,63
|331.332.169
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,48
|286.482.100
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,33
|207.339.104
|% 9,02
|
|PETKM
|3,63
|331.332.169
|% 0,83
|
|IEYHO
|0,46
|37.670.265
|% 12,20
|
|KRDMD
|2,42
|204.735.382
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5429
|7,5808
|% 0,40
|
|Frank
|5,7942
|5,8291
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5296
|1,5372
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|3,02
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,42
|63,42
|0,42
|