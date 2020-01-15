***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
15.01.2020 17:38
***GARAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GARAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGRAN32029
Nominal Değer (TL)
80.256.179
Vade Başlangıç Tarihi
15/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/01/2020
Vadesi (Gün)
56
İtfa Tarihi
11/03/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812931
BIST
18:05120.939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -484,56
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
18:055,8749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0062
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8690
18:056,5579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5670
En Düşük
6,5414
18:05293,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,05
|Açılış
|: 293,61
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|MARTI
|1,17
|161.389.192
|% 15,84
|
|GYHOL
|14,77
|6.147.311
|% 14,94
|
|QNBFB
|51,15
|63.538.015
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,16
|10.751.780
|% 14,92
|
|MZHLD
|17,55
|475.841
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|312.904
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,35
|4.197.646
|% -8,78
|
|MTRYO
|5,49
|102.454
|% -6,95
|
|NIBAS
|4,24
|271.152
|% -5,78
|
|THYAO
|14,70
|2.063.892.128
|% -0,68
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|ALBRK
|1,75
|420.900.024
|% 2,34
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6329
|7,6712
|% -0,03
|
|Frank
|6,0736
|6,1102
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5613
|1,5692
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|6,75
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|-0,32
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, SAHOL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -303, 23 kaybederek (% -0.26 ) 115, 397
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, DENGE, ORMA, TBORG, SANFM, EGCEY, EKIZ, BALAT, ALYAG, EGCYH
-
17:59
MARTI, BAGFS, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
IHGZT, SNGYO, VKING değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında