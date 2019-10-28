***GARAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2019 12:15
***GARAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GARAN
Açıklamalar Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795199
BIST
12:3599.838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -377,65
|Açılış
|: 100.385
|
|Önceki Kapanış
|: 100.216
|
100.542
En Düşük
99.838
12:355,7286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0465
|Açılış
|: 5,7310
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7767
En Düşük
5,7242
12:356,3546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0399
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3850
|
6,4029
En Düşük
6,3529
12:35277,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -1,80
|Açılış
|: 277,58
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
279,66
En Düşük
277,22
BIST En Aktif Hisseler
|DENIZ
|25,70
|7.123.425
|% 19,31
|
|RALYH
|7,00
|4.260
|% 13,27
|
|KLNMA
|50,05
|10.807.184
|% 10,78
|
|SEKUR
|3,57
|11.704.092
|% 10,53
|
|YAPRK
|4,39
|62.271
|% 9,48
|
|SALIX
|4,74
|4.369
|% -15,66
|
|ORMA
|2,81
|17.822
|% -14,59
|
|FRIGO
|8,82
|37.644
|% -10,91
|
|VESBE
|14,89
|9.893.965
|% -7,52
|
|KERVN
|0,39
|164.258
|% -7,14
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% -0,63
|
|ASELS
|18,66
|113.915.059
|% -0,16
|
|AKBNK
|7,10
|112.551.243
|% -0,42
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|IHLGM
|0,76
|34.197.339
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,22
|33.077.226
|% -0,81
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3468
|7,3837
|% -0,53
|
|Frank
|5,7383
|5,7729
|% -0,76
|
|Riyal
|1,5242
|1,5319
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|1,58
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.870
|1,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|-12,50
|
|Yarım
|884
|907
|-6,05
|
|Çeyrek
|444
|454
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,49
|61,49
|-0,53
|