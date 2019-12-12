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***GARAN* *KOCTS* *KFKTF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

12.12.2019 14:11
GÜNCEL HABERLER



***GARAN******KOCTS******KFKTF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, KFKTF, KOCTS

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA1916 FİNANSMAN BONOSU 12/12/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA1916 FİNANSMAN BONOSU 12/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTF62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. KOCTS TRSKCTY62012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803177


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DGGYO 4,90 65.703.515 % 19,80  
DOAS 11,16 205.776.980 % 17,35  
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Sterlin 7,5651 7,6030 % -0,94  
Frank 5,8384 5,8735 % -0,70  
Riyal 1,5344 1,5421 % -0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.472 -3,79  
Altın Gr. 274 274 -1,09  
Cumhuriyet 1.817 1.845 1,00  
Tam 1.817 1.863 8,78  
Yarım 878 901 4,24  
Çeyrek 441 451 2,12  
Gümüş.Ons 16,83 16,85 -0,02  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,00  
B. Petrol 64,64 64,64 0,92  
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