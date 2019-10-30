***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 -138.997 -350.921 27.431.972 6.343.920 0 0 41.331.210 0 41.331.210TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 397.309 0 0 790.542 0 790.542Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 397.309 0 0 790.542 0 790.542Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 254.236 -350.921 27.431.972 6.741.229 0 0 42.121.752 0 42.121.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -2.662 0 81.850 0 1.884.534 -868.222 -695.488 590 0 0 5.576.335 5.976.937 0 5.976.937Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.592 0 0 0 124.592 0 124.592Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.593.920 -6.343.920 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592.770 -4.592.770 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.428.816 -142.992 142.708 0 3.595.992 -613.986 -1.046.409 32.151.074 397.309 0 5.576.335 46.473.281 0 46.473.281Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 72.531 0 73.480 -240.765 -21.626 0 0 0 4.936.429 4.820.049 0 4.820.049Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.194 0 0 5.194 0 5.194Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.035.545 -7.035.545 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.129 -7.029.129 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.416 -6.416 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 171.893 0 2.931.356 -1.130.110 -795.624 0 39.149.653 0 4.936.429 51.513.096 0 51.513.096Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER195.346.970 309.775.772 505.122.742 162.159.415 312.705.642 474.865.057GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 23.228.194 34.718.864 57.947.058 22.813.515 42.989.474 65.802.989Teminat Mektupları23.006.375 24.734.915 47.741.290 22.742.832 26.424.630 49.167.462Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.202.726 1.202.726 0 981.914 981.914Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.395.549 475.852 1.871.401 1.842.819 214.343 2.057.162Diğer Teminat Mektupları21.610.826 23.056.337 44.667.163 20.900.013 25.228.373 46.128.386Banka Kredileri83.186 1.664.622 1.747.808 23.495 2.765.334 2.788.829İthalat Kabul Kredileri83.186 1.664.622 1.747.808 23.495 2.765.334 2.788.829Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler138.633 8.252.174 8.390.807 47.188 13.736.240 13.783.428Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler138.633 8.252.174 8.390.807 47.188 13.736.240 13.783.428Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 67.153 67.153 0 63.270 63.270Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER5.3.1 65.109.179 15.829.586 80.938.765 52.647.137 11.735.504 64.382.641Cayılamaz Taahhütler65.036.301 14.360.013 79.396.314 52.528.332 8.693.452 61.221.784Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri10.216.299 13.114.281 23.330.580 4.333.078 7.478.919 11.811.997Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 5.840 5.840 0 5.743 5.743Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri15.885.907 1.239.892 17.125.799 13.412.427 1.208.790 14.621.217Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.214.117 0 3.214.117 2.719.279 0 2.719.279İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri118.237 0 118.237 66.328 0 66.328Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri35.598.441 0 35.598.441 31.989.908 0 31.989.908Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.300 0 3.300 7.312 0 7.312Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler72.878 1.469.573 1.542.451 118.805 3.042.052 3.160.857Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri72.878 1.468.004 1.540.882 118.805 3.040.576 3.159.381Diğer Cayılabilir Taahhütler0 1.569 1.569 0 1.476 1.476TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 107.009.597 259.227.322 366.236.919 86.698.763 257.980.664 344.679.427Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar19.041.248 37.538.889 56.580.137 11.918.326 46.555.011 58.473.337Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.236.904 15.499.714 20.736.618 6.000.686 16.411.355 22.412.041Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler13.804.344 22.039.175 35.843.519 5.917.640 30.143.656 36.061.296Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler87.968.349 221.688.433 309.656.782 74.780.437 211.425.653 286.206.090Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.339.387 11.096.968 18.436.355 11.612.734 13.094.791 24.707.525Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.721.496 5.389.882 9.111.378 4.785.365 7.470.638 12.256.003Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.617.891 5.707.086 9.324.977 6.827.369 5.624.153 12.451.522Para ve Faiz Swap İşlemleri70.200.220 166.787.648 236.987.868 45.314.567 147.510.879 192.825.446Swap Para Alım İşlemleri11.390.631 74.488.201 85.878.832 10.335.927 58.804.841 69.140.768Swap Para Satım İşlemleri52.769.819 29.428.089 82.197.908 33.563.046 31.725.340 65.288.386Swap Faiz Alım İşlemleri3.019.885 31.435.679 34.455.564 707.797 28.490.349 29.198.146Swap Faiz Satım İşlemleri3.019.885 31.435.679 34.455.564 707.797 28.490.349 29.198.146Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları9.761.117 21.066.686 30.827.803 17.067.638 31.573.332 48.640.970Para Alım Opsiyonları6.793.635 3.200.103 9.993.738 9.026.514 7.809.989 16.836.503Para Satım Opsiyonları2.967.482 7.492.217 10.459.699 8.041.124 10.288.110 18.329.234Faiz Alım Opsiyonları0 8.179.484 8.179.484 0 11.920.994 11.920.994Faiz Satım Opsiyonları0 2.194.882 2.194.882 0 1.554.239 1.554.239Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri667.625 690.082 1.357.707 785.498 923.754 1.709.252Futures Para Alım İşlemleri81.010 570.234 651.244 31.748 791.418 823.166Futures Para Satım İşlemleri586.615 119.848 706.463 753.750 132.336 886.086Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 43.395 43.395 0 18.066 18.066Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 43.395 43.395 0 18.066 18.066Diğer0 22.003.654 22.003.654 0 18.304.831 18.304.831EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER749.774.691 757.597.900 1.507.372.591 716.032.012 729.102.775 1.445.134.787EMANET KIYMETLER37.926.755 41.526.854 79.453.609 34.633.151 44.578.085 79.211.236Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları6.480.920 0 6.480.920 3.982.523 0 3.982.523Emanete Alınan Menkul Değerler12.892.494 13.449.541 26.342.035 11.117.076 15.329.484 26.446.560Tahsile Alınan Çekler15.479.261 5.247.851 20.727.112 16.479.946 5.246.790 21.726.736Tahsile Alınan Ticari Senetler2.762.112 934.534 3.696.646 2.819.574 1.015.696 3.835.270Tahsile Alınan Diğer Kıymetler203.090 19.241.265 19.444.355 189.845 19.205.507 19.395.352İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 136.801 136.801 0 128.789 128.789Diğer Emanet Kıymetler108.878 2.516.862 2.625.740 44.187 3.651.819 3.696.006Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER711.847.936 716.071.046 1.427.918.982 681.398.861 684.524.690 1.365.923.551Menkul Kıymetler3.461.956 1.288.754 4.750.710 2.341.155 27.885 2.369.040Teminat Senetleri23.750.207 10.514.634 34.264.841 27.120.291 11.296.710 38.417.001Emtia0 1.681 13.913 0 13.913Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul172.342.308 127.641.671 299.983.979 169.414.525 123.196.216 292.610.741Diğer Rehinli Kıymetler512.291.784 576.625.898 1.088.917.682 482.508.977 550.003.792 1.032.512.769Rehinli Kıymet Alanlar0 89 89 0 87 87KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI945.121.661 1.067.373.672 2.012.495.333 878.191.427 1.041.808.417 1.919.999.844Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı12.461.497 856.384Alınan Faizler27.808.502 21.747.884Ödenen Faizler-17.043.457 -13.225.198Alınan Temettüler7.963 3.358Alınan Ücret ve Komisyonlar6.268.385 4.726.218Elde Edilen Diğer Kazançlar3.707.888 2.803.287Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar482.928 277.826Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.426.035 -4.730.769Ödenen Vergiler-1.107.737 -1.652.903Diğer5.6 -2.236.940 -9.093.319Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.913.295 19.201.155Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-393.972 227.540Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış76.588 -1.054.166Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.388.924 -46.978.528Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.267.137 -3.550.424Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.628.287 5.150.931Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)14.641.028 56.741.555Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-6.144.075 4.877.204Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.6 2.191.484 3.787.043Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı9.548.202 20.057.539YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-622.439 2.120.462İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-247.193 -1.320.591Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller234.182 1.057.383Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.485.265 -8.311.024Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.764.989 9.336.626Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-998.457 -645.907Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar109.305 2.003.975Diğer5.6 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.548.021 2.219.131Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14.400.490 15.444.773Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-16.671.608 -11.471.430İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -1.750.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-276.903 -4.212Diğer5.6 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.6 -19.793 5.725.636Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.357.949 30.122.768Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar30.547.325 12.360.409Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar36.905.274 42.483.177Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.936.429 5.576.335DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-116.380 400.602Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar72.531 79.778Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -2.958Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları77.070 85.599Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.539 -2.863Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-188.911 320.824Yabancı Para Çevrim Farkları73.480 1.884.534Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri318.749 -1.393.599Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-655.256 393.847Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-27.033 -869.360Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler101.149 305.402TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.820.049 5.976.937Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)34.831.095 66.314.522 101.145.617 24.474.783 70.122.320 94.597.103Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 14.981.556 54.011.101 68.992.657 3.211.527 59.521.225 62.732.752Nakit Değerler ve Merkez Bankası4.120.401 40.545.775 44.666.176 2.815.820 38.550.627 41.366.447Bankalar383.628 13.376.015 13.759.643 399.233 21.035.031 21.434.264Para Piyasalarından Alacaklar10.504.622 175.066 10.679.688 216 0 216Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-27.095 -85.755 -112.850 -3.742 -64.433 -68.175Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 605.976 4.046.274 4.652.250 183.255 4.261.381 4.444.636Devlet Borçlanma Senetleri576.443 138.785 715.228 151.143 83.426 234.569Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler29.516 19.754 49.270 25.670 85.842 111.512Diğer Finansal Varlıklar17 3.887.735 3.887.752 6.442 4.092.113 4.098.555Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 17.493.514 6.476.818 23.970.332 18.254.325 5.213.456 23.467.781Devlet Borçlanma Senetleri17.426.374 5.678.400 23.104.774 18.174.639 4.116.609 22.291.248Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler19.625 290.008 309.633 15.058 210.087 225.145Diğer Finansal Varlıklar47.515 508.410 555.925 64.628 886.760 951.388Türev Finansal Varlıklar5.1.4 1.750.049 1.780.329 3.530.378 2.825.676 1.126.258 3.951.934Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.343.071 1.776.708 3.119.779 2.304.179 945.016 3.249.195Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı406.978 3.621 410.599 521.497 181.242 702.739İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)169.080.182 80.715.136 249.795.318 163.355.336 81.227.567 244.582.903Krediler5.1.5 157.709.985 79.013.745 236.723.730 152.258.825 78.352.639 230.611.464Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.7 20.853.404 7.147.256 28.000.660 18.565.890 6.866.393 25.432.283Devlet Borçlanma Senetleri20.623.164 6.276.589 26.899.753 18.532.126 6.053.663 24.585.789Diğer Finansal Varlıklar230.240 870.667 1.100.907 33.764 812.730 846.494Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-9.483.207 -5.445.865 -14.929.072 -7.469.379 -3.991.465 -11.460.844SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.8 1.355.307 0 1.355.307 786.709 0 786.709Satış Amaçlı1.355.307 0 1.355.307 786.709 0 786.709Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.748.004 5.226.812 7.974.816 2.176.289 4.883.620 7.059.909İştirakler (Net)5.1.9 35.158 0 35.158 35.158 0 35.158Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler35.158 0 35.158 35.158 0 35.158Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.10 2.712.846 5.226.812 7.939.658 2.141.131 4.883.620 7.024.751Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.608.474 5.226.812 7.835.286 2.057.591 4.883.620 6.941.211Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar104.372 0 104.372 83.540 0 83.540Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.12 4.936.016 272 4.936.288 4.105.729 300 4.106.029MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 331.344 0 331.344 300.551 0 300.551Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer331.344 0 331.344 300.551 0 300.551YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.14 702.991 0 702.991 690.700 0 690.700CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 60.043 0 60.043ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.15 1.741.026 0 1.741.026 1.305.446 0 1.305.446DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.16 5.312.300 1.039.629 6.351.929 4.854.484 1.133.325 5.987.809VARLIKLAR TOPLAMI221.038.265 153.296.371 374.334.636 202.110.070 157.367.132 359.477.202YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 105.924.016 125.137.677 231.061.693 104.641.068 113.416.850 218.057.918ALINAN KREDİLER5.2.2 1.924.365 22.507.070 24.431.435 914.443 31.026.239 31.940.682PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 19.578 414.002 433.580 45.416 0 45.416İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 3.901.395 13.834.845 17.736.240 3.200.841 16.806.517 20.007.358Bonolar2.678.967 0 2.678.967 1.128.901 27.087 1.155.988Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.222.428 13.834.845 15.057.273 2.071.940 16.779.430 18.851.370FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 13.165.162 13.165.162 0 12.285.838 12.285.838TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 3.169.970 2.593.153 5.763.123 2.402.287 1.801.765 4.204.052Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.650.130 2.507.030 5.157.160 2.288.704 1.789.390 4.078.094Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı519.840 86.123 605.963 113.583 12.375 125.958FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.7 902.939 54.723 957.662 16.464 0 16.464KARŞILIKLAR5.2.8 4.086.775 834.557 4.921.332 3.826.730 993.663 4.820.393Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.006.438 78.373 1.084.811 940.537 110.696 1.051.233Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.080.337 756.184 3.836.521 2.886.193 882.967 3.769.160CARİ VERGİ BORCU5.2.9 900.250 47.848 948.098 508.339 57.628 565.967ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.10 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.11 0 4.303.764 4.303.764 0 3.977.018 3.977.018Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.303.764 4.303.764 0 3.977.018 3.977.018DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.12 17.625.526 1.473.925 19.099.451 15.704.986 1.163.257 16.868.243ÖZKAYNAKLAR5.2.13 51.289.276 223.820 51.513.096 46.363.042 324.811 46.687.853Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.277.172 159.786 1.436.958 1.273.518 90.909 1.364.427Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.191.449 -185.827 1.005.622 1.271.073 -76.540 1.194.533Kar Yedekleri38.899.792 249.861 39.149.653 31.798.472 310.442 32.108.914Yasal Yedekler1.465.374 0 1.465.374 1.465.374 0 1.465.374Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler37.201.842 0 37.201.842 30.103.954 0 30.103.954Diğer Kar Yedekleri232.576 249.861 482.437 229.144 310.442 539.586Kar veya Zarar4.936.429 0 4.936.429 7.035.545 0 7.035.545Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 397.309 0 397.309Dönem Net Kâr veya Zararı4.936.429 0 4.936.429 6.638.236 0 6.638.236Azınlık Payları0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI189.744.090 184.590.546 374.334.636 177.623.616 181.853.586 359.477.202Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 30.740.570 26.103.011 9.911.467 10.534.720Kredilerden Alınan Faizler24.713.223 21.198.363 8.039.757 8.267.874Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler230.810 237.675 74.313 80.325Bankalardan Alınan Faizler622.906 306.467 188.943 145.102Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler219.006 16.539 141.719 9.531Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.584.424 4.111.374 1.357.929 1.945.892Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar52.541 42.784 26.002 18.504Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.218.021 2.166.225 646.439 1.014.299İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.313.862 1.902.365 685.488 913.089Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri370.201 232.593 108.806 85.996FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2 -16.936.807 -13.350.070 -5.246.385 -5.687.981Mevduata Verilen Faizler-13.545.659 -9.373.267 -4.179.086 -4.051.242Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.512.761 -1.333.395 -464.822 -570.340Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-29.417 -946.165 -5.495 -418.062İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.628.051 -1.646.185 -535.189 -644.236Kiralama Faiz Giderleri-139.109 -664 -46.132 -173Diğer Faiz Giderleri-81.810 -50.394 -15.661 -3.928NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ13.803.763 12.752.941 4.665.082 4.846.739NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.482.042 3.559.175 1.612.120 1.256.244Alınan Ücret ve Komisyonlar6.268.385 4.726.218 2.263.937 1.743.535Gayri Nakdi Kredilerden504.812 380.383 163.390 147.860Diğer5.763.573 4.345.835 2.100.547 1.595.675Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.786.343 -1.167.043 -651.817 -487.291Gayri Nakdi Kredilere-154 -1.570 -60 -96Diğer-1.786.189 -1.165.473 -651.757 -487.195TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 7.963 3.358 0 371TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 -1.906.119 616.855 -805.954 1.033.084Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)198.561 1.001.924 -136.582 267.548Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.009.960 2.938.353 -620.317 2.710.572Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)905.280 -3.323.422 -49.055 -1.945.036DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 3.509.327 1.801.363 934.920 370.946FAALİYET BRÜT KÂRI19.896.976 18.733.692 6.406.168 7.507.384BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -7.919.319 -6.256.110 -2.796.685 -2.980.770DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-308.663 -768.911 -108.660 -742.301PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.644.472 -2.157.357 -879.064 -708.220DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -3.677.856 -3.123.485 -1.244.031 -1.058.827NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.346.666 6.427.829 1.377.728 2.017.266BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)740.661 707.166 229.844 249.680NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 6.087.327 7.134.995 1.607.572 2.266.946SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -1.150.898 -1.558.660 -304.063 -594.177Cari Vergi Karşılığı-1.489.868 -1.464.507 -407.188 -570.820Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-262.116 -769.020 35.321 -377.488Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi601.086 674.867 67.804 354.131SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 4.936.429 5.576.335 1.303.509 1.672.769DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 4.936.429 5.576.335 1.303.509 1.672.769Grubun Karı (Zararı)4.936.429 5.576.335 1.303.509 1.672.769Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar 0,01175000 0,01328000 0,00310000 0,00398000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795489BIST