***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
08.01.2020 12:42
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, T. Garanti Bankası A.Ş, 2020 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamıştır. Ekte ilgili sunumu bulabilir, Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi (https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/) üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808904
BIST
15:39112.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 327,00
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:395,9512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0216
|Açılış
|: 5,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:396,6186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0388
|Açılış
|: 6,6190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:39302,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,27
|Açılış
|: 302,15
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|75,00
|15.598.625
|% 15,03
|
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.337.485
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,03
|73.730.217
|% 12,01
|
|TIRE
|5,62
|241.293.808
|% 11,73
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,22
|67.201.129
|% -13,97
|
|IHGZT
|5,00
|60.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,55
|1.781.206.084
|% 0,00
|
|ASELS
|22,38
|655.382.238
|% -0,09
|
|GARAN
|11,03
|429.556.614
|% 3,76
|
|PETKM
|3,70
|427.493.540
|% 0,00
|
|HALKB
|6,13
|421.731.916
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,62
|356.253.372
|% 1,25
|
|THYAO
|13,55
|1.781.206.084
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,40
|168.489.543
|% -0,71
|
|ODAS
|2,14
|245.533.674
|% 3,88
|
|KRDMD
|2,64
|304.582.618
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7742
|7,8132
|% -0,48
|
|Frank
|6,0982
|6,1349
|% -0,46
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,13
|
|Yarım
|963
|988
|2,00
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,23
|