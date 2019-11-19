***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.11.2019 09:31
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı ihracı BDDK ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 07 Kasım 2019 tarihli kararı uyarınca Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Bankamızın Türk Lirası cinsinden, 25.000.000.000 TL - (Yirmi Beş Milyar Türk Lirası) tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı ihraç etmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799583
BIST
12:53106.920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 73,99
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.278
En Düşük
106.634
12:535,7219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0176
|Açılış
|: 5,7220
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
12:536,3340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0242
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
12:53269,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -1,96
|Açılış
|: 269,70
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,81
|12.800.524
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,02
|11.134.851
|% 11,36
|
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|
|YUNSA
|7,75
|62.695.102
|% 9,93
|
|EGCYO
|0,13
|130
|% -7,14
|
|TIRE
|2,14
|25.848.254
|% -4,89
|
|PKENT
|126,10
|149.281
|% -4,47
|
|YKGYO
|2,19
|10.969.451
|% -4,37
|
|BERA
|3,95
|12.502.622
|% -3,66
|
|THYAO
|14,05
|1.124.306.507
|% -1,20
|
|ASELS
|19,58
|358.191.143
|% 1,56
|
|TUPRS
|126,30
|245.053.646
|% 2,02
|
|GARAN
|10,19
|183.819.596
|% 0,49
|
|PGSUS
|76,45
|175.534.532
|% -0,52
|
|HURGZ
|1,36
|131.664.688
|% 7,09
|
|EKGYO
|1,39
|122.027.812
|% 2,21
|
|THYAO
|14,05
|1.124.306.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|2,35
|173.898.486
|% -1,26
|
|TSKB
|1,01
|50.237.918
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3835
|7,4205
|% -0,37
|
|Frank
|5,7445
|5,7791
|% -0,67
|
|Riyal
|1,5207
|1,5283
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-5,14
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|-6,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|-7,66
|
|Yarım
|862
|884
|-3,71
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,91
|61,91
|-0,53
|