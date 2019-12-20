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***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.12.2019 18:09
GÜNCEL HABERLER



***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları Onayı - SPK Bülten
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019

Ek Açıklamalar
7 Kasım 2019 tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız borçlanma aracı raf kayıt başvurusu sonucunda 25.000.000.000 TRY nominal tutarında finansman bonosu, tahvil ve/veya yapılandırılmış borçlanma araçlarımızın kurul kaydına alındığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2019/70 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804643


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Altın Gr. 282 282 -1,00  
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Tam 1.863 1.910 3,56  
Yarım 901 924 1,72  
Çeyrek 452 462 0,86  
Gümüş.Ons 17,16 17,18 0,09  
Gümüş Gr. 3,27 3,27 0,00  
B. Petrol 66,08 66,08 -0,46  
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