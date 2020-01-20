***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.01.2020 13:03
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 6.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından 12 Aralık 2019 tarihinde alınan karar uyarınca, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813524
BIST
14:04122.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.196,85
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.910
En Düşük
121.879
14:045,9129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0247
|Açılış
|: 5,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9154
En Düşük
5,8870
14:046,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5598
En Düşük
6,5259
14:04296,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,65
|Açılış
|: 296,51
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,65
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,87
|229.246.409
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,64
|29.757.809
|% 17,07
|
|HUBVC
|29,38
|25.053.238
|% 15,76
|
|RYGYO
|7,27
|20.236.358
|% 15,21
|
|QNBFB
|77,70
|14.454.715
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,67
|23.287.673
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,16
|874.405.759
|% 0,86
|
|ISFIN
|4,23
|774.129.774
|% 7,63
|
|PETKM
|4,07
|607.245.404
|% 1,75
|
|KRDMD
|3,05
|383.376.041
|% 2,01
|
|ISGYO
|1,90
|246.196.924
|% 2,15
|
|ISFIN
|4,23
|774.129.774
|% 7,63
|
|PETKM
|4,07
|607.245.404
|% 1,75
|
|ISGYO
|1,90
|246.196.924
|% 2,15
|
|KRDMD
|3,05
|383.376.041
|% 2,01
|
|MNDRS
|1,50
|154.040.205
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6531
|7,6914
|% 0,16
|
|Frank
|6,0753
|6,1119
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5707
|1,5786
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|2,98
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,38
|
|Cumhuriyet
|1.960
|1.990
|17,00
|
|Tam
|1.950
|1.999
|8,68
|
|Yarım
|943
|967
|4,20
|
|Çeyrek
|473
|484
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|0,37
|
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