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***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

20.12.2019 18:08
GÜNCEL HABERLER



***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Açıklamalar

   18 Kasım 2019 tarihinde, bankamızın farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı ihraç etmesi  için başvuruda bulunduğu duyurulmuştu.
Bu kapsamda Bankamızca 1 yıllık dönemde 25 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804640


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Yarım 901 924 1,72  
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