***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP notu görünümünü "Durağan" olarak güncellemesini (önceki: Negatif) takiben 12 Kasım 2019 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP notu görünümünü de Durağan olarak revize etmiştir.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.ÖncekiGüncelUzun Vadeli YPB+/ Negatif GörünümB+/ Durağan GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLBB-/ Negatif GörünümBB-/ Negatif GörünümKısa Vadeli TLFinansal Kapasite Notub+b+DestekUzun Vadeli Ulusal NotuAA(tur)AA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Notu GörünümüDurağanDurağanUzun Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerB+B+Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerSermaye Benzeri TahvillerSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798513BIST