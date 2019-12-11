***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
11.12.2019 09:37
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/07/2018
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
17/07/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/12/2019
Açıklama
Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasında 17.07.2018 tarihinde akdedilen 2 yıl süreli sözleşmeye istinaden, JCR Eurasia Rating tarafından 2019 yılı için yapılan çalışma sonucunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu 9,60'dan 9,73'e (10 üzerinden) yükseltildi, görünümü ise Pozitif olarak belirlendi.
Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun, SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlığının önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aldığı uyum notları aşağıdaki gibidir. 2019 yılındaki iki ana bölümündeki not artışları Banka'nın genel uyum notunu da yükseltmiştir.
ANA BÖLÜMLER AĞIRLIK 11.12.2018 11.12.2019
Pay Sahipleri
%25
9,22
9,67
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
%25
9,67
9,67
Menfaat Sahipleri
%15
9,72
9,86
Yönetim Kurulu
%35
9,76
9,76
Genel Uyum Notu
9,60
9,73
Banka, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun "7" Eşik Puanı'nın üzerinde olması nedeniyle, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında kalmaya devam edecektir.
Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating'in hazırlamış olduğu rapor Banka'nın www.garantibbvayatirimciiliskileri.com ve www.garantibbvainvestorrelations.com adreslerindeki Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanmaktadır.
Saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
9,67 9,67 9,86 9,76 9,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802956
BIST