***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR Avrasya Derecelendirme A.ŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi17/07/2018Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi17/07/2020Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi11/12/2019AçıklamaBankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.) arasında 17.07.2018 tarihinde akdedilen 2 yıl süreli sözleşmeye istinaden, JCR Eurasia Rating tarafından 2019 yılı için yapılan çalışma sonucunda, Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu 9,60'dan 9,73'e (10 üzerinden) yükseltildi, görünümü ise Pozitif olarak belirlendi.Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun, SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlığının önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aldığı uyum notları aşağıdaki gibidir. 2019 yılındaki iki ana bölümündeki not artışları Banka'nın genel uyum notunu da yükseltmiştir.ANA BÖLÜMLER AĞIRLIK 11.12.2018 11.12.2019Pay Sahipleri%259,229,67Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık%259,679,67Menfaat Sahipleri%159,729,86Yönetim Kurulu%359,769,76Genel Uyum Notu9,609,73Banka, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun "7" Eşik Puanı'nın üzerinde olması nedeniyle, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında kalmaya devam edecektir.Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Eurasia Rating'in hazırlamış olduğu rapor Banka'nın www.garantibbvayatirimciiliskileri.com ve www.garantibbvainvestorrelations.com adreslerindeki Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanmaktadır.Saygılarımızla,Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not9,67 9,67 9,86 9,76 9,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802956BIST