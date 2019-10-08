***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT. GARANTİ BANKASI A.Ş., Birleşik Krallık Kotasyon Kurumu (UK Listing Authority) olan Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu'na (Financial Conduct Authority) başvurarak,(a)Her biri bir adet hisse senedini temsilen ihraç edilmiş olan Global Depo Sertifikalarının (Global Depositary Receipt) ("GDR") (Reg S ISIN: US9001487019/144A ISIN: US9001486029) Londra Borsası (London Stock Exchange) kotundan çıkarılması ve(b)GDR'ların Londra Borsası hisse senetleri ana pazarında işlem görmesinin iptalitalebinde bulunmuştur.GDR'ların kotasyonunun iptali ve işlem görmesinin sona ermesinin, işbu duyuru tarihini izleyen 20 iş gününden erken olmamak üzere, 5 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmesi beklenmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791360BIST