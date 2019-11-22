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***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.11.2019 18:00
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***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Bankamız 367 gün vadeli 229.500.000 ABD doları ve 518.800.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 16 ülkeden 31 bankanın katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla Libor+ %2,25 ve Euribor+ %2,10 olarak gerçekleşirken, işleme gelen talep 900 milyon ABD dolarının üzerinde olmuştur. Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800167


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Yarım 863 885 3,52  
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