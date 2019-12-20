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***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.12.2019 13:02
GÜNCEL HABERLER



***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       İlgi: 19.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız,
 İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu.  
 Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiştir. 
 
    ISIN
    İhraç  Tarihi
    Vade
    Döviz  Cinsi
    Nominal Tutar

    XS2094608580
    20.12.2019
    20.12.2024
    USD
    50.000.000






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804523


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 1,04 7.016.242 % 13,04  
ESCOM 1,38 4.507.033 % 12,20  
IPEKE 7,78 411.199.874 % 11,14  
BALAT 0,66 79.167 % 10,00  
DARDL 3,38 1.035.764 % 9,74  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6829 7,7215 % -0,37  
Frank 6,0114 6,0477 % -0,70  
Riyal 1,5735 1,5814 % -0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.478 -1,09  
Altın Gr. 281 281 -1,47  
Cumhuriyet 1.864 1.892 -5,00  
Tam 1.855 1.901 -4,72  
Yarım 897 920 -2,28  
Çeyrek 450 460 -1,15  
Gümüş.Ons 17,05 17,08 -0,01  
Gümüş Gr. 3,24 3,25 -0,02  
B. Petrol 66,32 66,32 -0,22  
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