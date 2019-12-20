***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2019 13:02
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 19.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız,
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu.
Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiştir.
ISIN
İhraç Tarihi
Vade
Döviz Cinsi
Nominal Tutar
XS2094608580
20.12.2019
20.12.2024
USD
50.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804523
BIST
15:01111.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 435,45
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.966
15:015,9255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0180
|Açılış
|: 5,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
15:016,5774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0367
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
15:01281,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,45
|Açılış
|: 281,28
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|1,04
|7.016.242
|% 13,04
|
|ESCOM
|1,38
|4.507.033
|% 12,20
|
|IPEKE
|7,78
|411.199.874
|% 11,14
|
|BALAT
|0,66
|79.167
|% 10,00
|
|DARDL
|3,38
|1.035.764
|% 9,74
|
|GLBMD
|1,61
|16.316.977
|% -14,81
|
|BURVA
|6,92
|3.745.698
|% -12,41
|
|FLAP
|4,49
|39.127.122
|% -11,44
|
|HALKS
|1,98
|306.514
|% -10,00
|
|EMNIS
|1,46
|66.816
|% -8,18
|
|THYAO
|13,70
|671.282.655
|% -0,44
|
|KOZAA
|9,75
|457.423.816
|% 3,28
|
|IPEKE
|7,78
|411.199.874
|% 11,14
|
|TUPRS
|124,40
|271.060.114
|% 1,39
|
|SISE
|5,23
|265.101.658
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,94
|151.555.743
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,77
|211.614.816
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,44
|131.293.798
|% 0,70
|
|KARSN
|1,57
|129.363.532
|% 3,29
|
|ALBRK
|1,37
|106.849.336
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6829
|7,7215
|% -0,37
|
|Frank
|6,0114
|6,0477
|% -0,70
|
|Riyal
|1,5735
|1,5814
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,09
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.901
|-4,72
|
|Yarım
|897
|920
|-2,28
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,32
|66,32
|-0,22
|
Seans Raporu
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