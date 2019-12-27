***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız, International Finance Corporation (IFC), Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplamda 6 yıla kadar vadeli 132,75 milyon Amerikan Doları tutarında kredi anlaşmasına varmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805457BIST