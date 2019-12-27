***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2019 09:30
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız, International Finance Corporation (IFC), Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplamda 6 yıla kadar vadeli 132,75 milyon Amerikan Doları tutarında kredi anlaşmasına varmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805457
BIST
13:43113.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 253,16
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:435,9527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0206
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9527
En Düşük
5,9292
13:436,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6360
En Düşük
6,5741
13:43289,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,80
|Açılış
|: 289,08
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|4,20
|102.178.416
|% 13,21
|
|HDFGS
|2,46
|58.883.917
|% 10,81
|
|UNYEC
|5,45
|3.695.269
|% 9,88
|
|KENT
|172,00
|8.950.634
|% 9,69
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,28
|58.262.195
|% -9,16
|
|SMART
|10,39
|157.756.863
|% -8,46
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|FMIZP
|49,78
|19.303.032
|% -7,13
|
|ISFIN
|4,07
|569.370.710
|% 3,04
|
|THYAO
|13,99
|261.854.252
|% 0,21
|
|IPEKE
|8,01
|186.727.429
|% 0,38
|
|KOZAA
|10,30
|184.929.374
|% 0,49
|
|SMART
|10,39
|157.756.863
|% -8,46
|
|ISFIN
|4,07
|569.370.710
|% 3,04
|
|ISGYO
|1,48
|148.053.591
|% 8,82
|
|ALBRK
|1,43
|60.464.248
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,10
|44.968.711
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,58
|65.433.587
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7511
|7,7900
|% 0,78
|
|Frank
|6,0679
|6,1045
|% 0,79
|
|Riyal
|1,5811
|1,5890
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-0,63
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,94
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|0,21
|