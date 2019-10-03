***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 09.12.2019Vade (Gün Sayısı) 67Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0GRAN015M6Satışa Başlanma Tarihi 02.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 02.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 03.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.12.2019Kayıt Tarihi 06.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.12.2019Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihinde 20.000.000.000 TRY'lik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çeşitli vadelerde ihraç etmeyi planladığı sabit ya da değişken faizli, bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma araçları ihracı limitine istinaden, bankamızca 67 gün vadeli, 10.000.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma aracının nitelikli yatırımcılara ihracı bugün (03.10.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789841BIST