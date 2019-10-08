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***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.10.2019 13:05
GÜNCEL HABERLER
04.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN015S3
Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 271.920.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.12.2019
Kayıt Tarihi 09.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.12.2019

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihinde 20.000.000.000 TRY'lik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çeşitli vadelerde ihraç etmeyi planladığı sabit ya da değişken faizli, bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma araçları ihracı limitine istinaden, bankamızca 63 gün vadeli, 271.920.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma aracının nitelikli yatırımcılara ihracı bugün (08.10.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791291


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