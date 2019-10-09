***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.10.2019 13:02
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TR0GRAN011B8 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 182
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN011B8
Satışa Başlanma Tarihi 09.04.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.04.2019
Vade Başlangıç Tarihi 10.04.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.493.020
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.10.2019
Kayıt Tarihi 08.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.10.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
13:18101.209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -649,96
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
100.912
13:185,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0141
|Açılış
|: 5,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8467
En Düşük
5,8186
13:186,4204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4242
En Düşük
6,3744
13:18282,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 282,27
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,35
En Düşük
281,72