***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 17.12.2019Vade (Gün Sayısı) 57Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRANA1932Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.733.301Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.12.2019Kayıt Tarihi 16.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.12.2019Ek Açıklamalar57 gün vadeli 60.733.301 TRY nominal değerdeki bonoların nitelikli yatırımcılara ihracı (21.10.2019) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794134BIST