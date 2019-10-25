***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 25.10.2019Vade (Gün Sayısı) 58Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0GRAN014Y4Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.500.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.10.2019Kayıt Tarihi 24.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 27 Ağustos 2019 tarihinde talep toplama ile 28 Ağustos 2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya satış ile ihracı gerçekleştirilen 58 gün vadeli, TR0GRAN014Y4 ISIN kodlu, 28.500.000 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (25.10.2019) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794754BIST